Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug überschlagen, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315877

Ein 46-jähriger Honda-Fahrer befuhr die Bürgermeister-Fuchs-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. An der Kreuzung zur Mittelstraße missachtete der 46-Jährige die Vorfahrt eines 33-Jährigen, der mit seinem VW die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Jolly-Straße (B44) entlangfuhr.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der VW nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Bordstein prallte und sich überschlug. Der VW blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 46-Jährige, der 33-Jährige sowie sein 14-jähriger Mitfahrer konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der 14-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mittelstraße gesperrt werden, weshalb der Schienenverkehr zwischen 12:25 Uhr und 13:45 Uhr eingestellt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell