PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug überschlagen, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315877

Ein 46-jähriger Honda-Fahrer befuhr die Bürgermeister-Fuchs-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. An der Kreuzung zur Mittelstraße missachtete der 46-Jährige die Vorfahrt eines 33-Jährigen, der mit seinem VW die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Jolly-Straße (B44) entlangfuhr.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der VW nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Bordstein prallte und sich überschlug. Der VW blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 46-Jährige, der 33-Jährige sowie sein 14-jähriger Mitfahrer konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der 14-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mittelstraße gesperrt werden, weshalb der Schienenverkehr zwischen 12:25 Uhr und 13:45 Uhr eingestellt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 08:52

    POL-MA: Walldorf: Vermisstensuche beendet - PM Nr. 3

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316201 und PM Nr. 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316203) waren seit etwa 1 Uhr am frühen Freitagmorgen mehrere Polizeikräfte zur Suche nach einer vermissten Person im Einsatz. Zwischenzeitlich konnte die vermisste 85-jährige Seniorin in der Nähe einer Autobahnraststätte ausfindig gemacht und ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 03:24

    POL-MA: Walldorf/RNK - Vermisstensuche PM Nr. 2

    Walldorf/RNK (ots) - In der bereits berichteten Vermisstensuche in Walldorf, sind die Maßnahmen durch den Polizeihubschrauber abgeschlossen. Die Suchmaßnahmen nach der Vermissten 85-jährigen Dame werden durch die Polizeistreifen fortgesetzt. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt weiterhin das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 sowie der polizeiliche Notruf entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 01:22

    POL-MA: Walldorf/RNK - Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz

    Walldorf/RNK (ots) - Aktuell befinden sich mehrere Polizeistreifen aufgrund einer Vermisstensuche im Bereich Walldorf im Einsatz. Vermisst wird eine 85-jährige Dame aus Walldorf, bei der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist ca. 155cm groß, von schlanker Statur und hat weiße kurze Haare. Sie ist mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren