POL-MA: Walldorf: Vermisstensuche beendet - PM Nr. 3

Walldorf/RNK (ots) - Aktuell befinden sich mehrere Polizeistreifen aufgrund einer Vermisstensuche im Bereich Walldorf im Einsatz. Vermisst wird eine 85-jährige Dame aus Walldorf, bei der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist ca. 155cm groß, von schlanker Statur und hat weiße kurze Haare. Sie ist mit einem ...

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