POL-MA: Walldorf: Vermisstensuche beendet - PM Nr. 3
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316201 und PM Nr. 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316203) waren seit etwa 1 Uhr am frühen Freitagmorgen mehrere Polizeikräfte zur Suche nach einer vermissten Person im Einsatz. Zwischenzeitlich konnte die vermisste 85-jährige Seniorin in der Nähe einer Autobahnraststätte ausfindig gemacht und ihren Angehörigen übergeben werden. Zur Suche der Frau war in der Nacht ebenfalls ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
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