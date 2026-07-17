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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Vermisstensuche beendet - PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316201 und PM Nr. 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316203) waren seit etwa 1 Uhr am frühen Freitagmorgen mehrere Polizeikräfte zur Suche nach einer vermissten Person im Einsatz. Zwischenzeitlich konnte die vermisste 85-jährige Seniorin in der Nähe einer Autobahnraststätte ausfindig gemacht und ihren Angehörigen übergeben werden. Zur Suche der Frau war in der Nacht ebenfalls ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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