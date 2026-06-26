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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall in Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim - Pressemeldung Nr. 1

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit kommt es in Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim zu einem großflächigen Stromausfall. Der Energieversorger arbeitet aktuell an der Störungsbeseitigung. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Erkenntnisse wieviel Haushalte durch den Stromausfall betroffen sind, liegen bislang auch noch nicht vor. Aufgrund des Stromausfalls kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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