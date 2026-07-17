POL-MA: Walldorf/RNK - Vermisstensuche PM Nr. 2
Walldorf/RNK (ots)
In der bereits berichteten Vermisstensuche in Walldorf, sind die Maßnahmen durch den Polizeihubschrauber abgeschlossen. Die Suchmaßnahmen nach der Vermissten 85-jährigen Dame werden durch die Polizeistreifen fortgesetzt. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt weiterhin das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 sowie der polizeiliche Notruf entgegen.
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