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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/RNK - Vermisstensuche PM Nr. 2

Walldorf/RNK (ots)

In der bereits berichteten Vermisstensuche in Walldorf, sind die Maßnahmen durch den Polizeihubschrauber abgeschlossen. Die Suchmaßnahmen nach der Vermissten 85-jährigen Dame werden durch die Polizeistreifen fortgesetzt. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt weiterhin das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 sowie der polizeiliche Notruf entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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