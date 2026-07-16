POL-MA: Dielheim/RNK: BAB 6, PKW-Brand, Sinsheim->Wiesloch, Richtungsfahrbahn Mannheim wieder frei - PM Nr. 2
Dielheim/RNK (ots)
Nach dem Brand eines Pkw aus noch unbekannter Ursache, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, wurde der linke und mittlere Fahrstreifen ab 21:45 Uhr wieder freigegeben. Zwischenzeitlich sind auch die Reinigungsmaßnahmen auf dem Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen abgeschlossen. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Seit 22:30 Uhr sind alle Sperrmaßnahmen aufgehoben.
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