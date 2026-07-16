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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Eppelheim: Brand in Mehrfamilienhaus, angebranntes Essen! PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 16.07.2026 um 19.02 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in Eppelheim, Hildastraße ein Brand mit Rauchentwicklung gemeldet.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten schnell die Ursache der Rauchentwicklung fest.

Beim Zubhereiten von Speisen, sind diese angebrannt und es entstand eine Rauchentwicklung. Zudem löste der Rauchmelder in der Küche aus.

Die Wohnung wurde gelüftet. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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