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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Regenbogen-Flagge vor Kirche - Tatverdächtiger identifiziert, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet hatte ein zunächst unbekannter Mann am vergangenen Montagabend gegen 19:00 Uhr den Fahnenmast einer Regenbogenflagge, die vor der St.-Sebastian-Kirche am Mannheimer Marktplatz angebracht war, durchgesägt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6314573).

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben zwischenzeitig zur Identifizierung des zunächst unerkannt vom Tatort geflüchteten Tatverdächtigen geführt.

Es handelt sich demnach um einen 58-jährige Mann aus Mannheim.

Dieser hat nun nicht nur den entstandenen Schaden an dem Fahnenmast zu ersetzen, sondern gelangt zudem wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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