Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Regenbogen-Flagge vor Kirche - Tatverdächtiger identifiziert, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet hatte ein zunächst unbekannter Mann am vergangenen Montagabend gegen 19:00 Uhr den Fahnenmast einer Regenbogenflagge, die vor der St.-Sebastian-Kirche am Mannheimer Marktplatz angebracht war, durchgesägt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6314573).

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben zwischenzeitig zur Identifizierung des zunächst unerkannt vom Tatort geflüchteten Tatverdächtigen geführt.

Es handelt sich demnach um einen 58-jährige Mann aus Mannheim.

Dieser hat nun nicht nur den entstandenen Schaden an dem Fahnenmast zu ersetzen, sondern gelangt zudem wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

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