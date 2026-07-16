POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Regenbogen-Flagge vor Kirche - Tatverdächtiger identifiziert, PM Nr. 2
Mannheim (ots)
Wie bereits berichtet hatte ein zunächst unbekannter Mann am vergangenen Montagabend gegen 19:00 Uhr den Fahnenmast einer Regenbogenflagge, die vor der St.-Sebastian-Kirche am Mannheimer Marktplatz angebracht war, durchgesägt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6314573).
Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben zwischenzeitig zur Identifizierung des zunächst unerkannt vom Tatort geflüchteten Tatverdächtigen geführt.
Es handelt sich demnach um einen 58-jährige Mann aus Mannheim.
Dieser hat nun nicht nur den entstandenen Schaden an dem Fahnenmast zu ersetzen, sondern gelangt zudem wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.
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