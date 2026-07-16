Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete am Mittwoch zwischen 6:45 Uhr und 15:40 Uhr mehrere persönliche Gegenstände aus einem Auto, das am Straßenrand der Bismarckstraße auf Höhe des ehemaligen Eisstadions abgestellt war. Die Täterschaft schlug zunächst die hintere rechte Seitenscheibe des Autos ein und gelangte so ins Fahrzeug. Hieraus entwendete sie neben Kleidungsstücken und einem Kulturbeutel mit Schminkartikeln auch ein hochwertiges Glätteisen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1.500 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell