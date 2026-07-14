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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Regenbogen-Flagge vor Kirche - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend kurz vor 19:00 Uhr sägte ein Unbekannter den Fahnenmast einer Regenbogen-Flagge, die vor der St.-Sebastian-Kirche am Mannheimer Marktplatz angebracht war, ab.

Als ein Mitarbeiter der Kirche zu dem Mann ging und ihn ansprach, flüchtete dieser unerkannt zu Fuß in Richtung Parkring. Den beschädigten Fahnenmast samt Flagge beließ er vor Ort. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   -	Etwa 53 - 60 Jahre alt
   -	Leicht untersetzte Figur
   -	Schwarze, gewellte Haare
   -	Bekleidet mit schwarzem T-Shirt, kurzer brauner Hose und 
dunkeltürkisfarbenen Sportschuhen
   -	Trug eine rote Plastiktüte mit sich.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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