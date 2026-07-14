Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Dienstag, den 23.06.2026 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Die Teenagerin kehrte zum vereinbarten Zeitpunkt nicht mehr zu ihrer Wohngruppe zurück und ist seither nicht zu erreichen. Alle bekannten Hinwendungsorte wurden überprüft. Die Vermisste konnte bisher jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung liegen nicht vor.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben: Ca. 170cm groß, schlank, ca. 48kg, dunkelblonde lange Haare. Bekleidung nicht bekannt

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-3/

Zeugen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen können, werden gebeten sich mit dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

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