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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Fahrstreifensperrung wegen Verkehrsunfall - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Aufgrund eines Auffahrunfalls zwischen einem Lastwagen und einem Wohnwagengespann auf der A 5 in Höhe St. Leon-Rot ist der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heidelberg derzeit gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Weitere Informationen zu den Unfallbeteiligten und zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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