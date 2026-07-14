Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 09.07.2026, 03:30 Uhr, bis Montag, 13.07.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Ludwig-Erhard-Straße in Oftersheim zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte die bislang unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster mit einem Brecheisen auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren begab sich die Täterschaft in eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung und entwendete dort Gegenstände im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Anschließend verließ sie das Gebäude auf demselben Weg, auf dem sie eingedrungen war.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und sucht Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße in Oftersheim wahrgenommen haben. Auch Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, nimmt die Polizei entgegen. Hinweise werden beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 entgegengenommen.

Die Polizei rät:

- Sichern Sie Fenster und Türen, insbesondere im Keller- und Erdgeschossbereich, mit geprüften einbruchhemmenden Beschlägen oder Zusatzsicherungen. Auch scheinbar unzugängliche oder selten genutzte Fenster sollten nicht ungesichert bleiben - Kellerfenster sind ein beliebtes Einfallstor für Einbrecher. - Achten Sie auf eine gute Beleuchtung im Bereich von Kellerabgängen, Hauseingängen und Fenstern. - Beobachten Sie aufmerksam Ihre Nachbarschaft und sprechen Sie sich mit Nachbarn ab, insbesondere während längerer Abwesenheiten. - Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen - etwa unbekannten Personen oder Fahrzeugen, ungewöhnlichen Geräuschen oder frischen Aufbruchspuren - umgehend die Polizei über den Notruf 110. - Lassen Sie sich kostenlos und individuell von der Kriminalpolizei zum Einbruchschutz beraten. Die polizeiliche Kriminalprävention bietet hierzu Beratungstermine an.

Ausführliche Informationen und weitere Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbruchdiebstahl stellt die Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg unter https://praevention.polizei-bw.de/praevention/sicherungstechnik/ vor. Weitere Hinweise und die Kontaktdaten einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe finden Sie unter www.k-einbruch.de.

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