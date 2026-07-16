Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin durch Auto verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Rohrbacher Straße gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad, bei welchem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 26-jähriger Ford-Fahrer fuhr mit seinem Auto vom Tankstellengelände verbotswidrig nach links auf die Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach. Beim Auffahren auf die Rohrbacher Straße übersah er eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Pedelec ordnungsgemäß auf dem Radweg fuhr. Dabei kam es zu einer Kollision, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Durch den Zusammenstoß entstand am Auto des 26-Jährigen ein Schaden von schätzungsweise 700 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

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