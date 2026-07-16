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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/RNK: BAB 6, PKW-Brand, Sinsheim ->Wiesloch, Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt - PM Nr. 1

Dielheim/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Pkw-Brand auf der BAB 6, zwischen Sinsheim und Wiesloch im Einsatz. Die BAB 6 bleibt für die Dauer des Löscheinsatzes und der erforderlichen Fahrbahnreinigung in Richtung Mannheim gesperrt. Entsprechende Verkehrsableitungen werden im Moment eingerichtet. Personen wurden bei dem Fahrzeugbrand nicht verletzt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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