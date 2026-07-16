POL-MA: Dielheim/RNK: BAB 6, PKW-Brand, Sinsheim ->Wiesloch, Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt - PM Nr. 1
Dielheim/RNK (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Pkw-Brand auf der BAB 6, zwischen Sinsheim und Wiesloch im Einsatz. Die BAB 6 bleibt für die Dauer des Löscheinsatzes und der erforderlichen Fahrbahnreinigung in Richtung Mannheim gesperrt. Entsprechende Verkehrsableitungen werden im Moment eingerichtet. Personen wurden bei dem Fahrzeugbrand nicht verletzt. Es wird nachberichtet.
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