Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin möchte wegrollendes Auto stoppen und klemmt sich ihr Bein ein

Hagen-Boele (ots)

Eine Hagenerin aus Boele wollte am Freitag (03.07.) ihr Auto vor dem Wegrollen sichern und wurde dabei zwischen der Fahrertür und einer Garagenwand eingeklemmt. Die 31-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie gegen 08.15 Uhr mit ihrem Seat aus der Garage fahren wollte. Dabei bemerkte sie, dass sie die Hauseingangstür nicht zugezogen hatte. Daraufhin sei sie wieder aus dem Auto ausgestiegen, jedoch ohne die Handbremse anzuziehen. Als das Fahrzeug ins Rollen geriet, versuchte die Hagenerin wieder in den Fahrerraum des PKW zu gelangen, um das Bremspedal zu betätigen. Ihr linkes Bein befand sich noch außerhalb des Autos, als sie plötzlich das Gaspedal gedrückt habe. Der Seat prallte daraufhin vor die Garagenwand. Bei dem Zusammenstoß klemmte sich die 31-Jährige ihr linkes Bein zwischen der Seitenwand der Garage und der Fahrertür ein. Die Hagenerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

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