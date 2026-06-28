Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gasaustritt aus Flüssiggastank in Barkhausen

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Barkhausen (ots)

Am Samstag, den 27. Juni, wurden die Ortsfeuerwehren Gnarrenburg, Karlshöfen und Rhade sowie die Führung des Gefahrgutzuges des Landkreises Rotenburg zu einem Gasaustritt nach Barkhausen alarmiert.

Auslöser des Einsatzes war die extreme Hitze des Samstagnachmittags: Ein Flüssiggastank, der sich neben einem reetgedeckten Gebäude befand, hatte sich auf über 50°C aufgeheizt. Der dadurch entstandene Überdruck im Tank führte dazu, dass Gas abgeblasen wurde und die Gefahr der Entstehung einer explosiven Atmosphäre bestand.

Die Einsatzkräfte verhinderten einen weiteren Gasaustritt, indem sie den Tank über mehrere Stunden hinweg kühlten und seine Temperatur regelmäßig kontrollierten. Durch zunehmende Bewölkung und einen günstigeren Einstrahlwinkel der Sonne entspannte sich die Lage schließlich, sodass der Einsatz gegen 17:45 Uhr beendet werden konnte.

Der Einsatz stellte die Feuerwehren vor gleich mehrere Herausforderungen: Einerseits die extreme Hitze von über 38°C. Andererseits gestaltete sich die Löschwasserversorgung aufgrund der abgelegenen Lage schwierig. Eine mehrere hundert Meter lange Versorgungsleitung für Löschwasser musste aufgebaut werden. Als sich die Lage zunehmend entspannte, wurde auf einen Pendelverkehr umgestellt, um einen Teil der Kräfte aus dem Einsatz entlassen zu können.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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