Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/RNK - Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz

Walldorf/RNK (ots)

Aktuell befinden sich mehrere Polizeistreifen aufgrund einer Vermisstensuche im Bereich Walldorf im Einsatz. Vermisst wird eine 85-jährige Dame aus Walldorf, bei der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist ca. 155cm groß, von schlanker Statur und hat weiße kurze Haare. Sie ist mit einem gelben T-Shirt, einer roten Jacke und einer bunten Hose bekleidet. Vermutlich führt sie ein dunkles Damenfahrrad mit sich. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten 85-Jährigen nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 und der polizeiliche Notruf entgegen.

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