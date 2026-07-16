Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug überschlagen, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und der Rettungsdienst aufgrund eines Unfalls in der Mittelstraße/Bürgermesiter-Fuchs-Straße im Einsatz.

Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuginsassen konnten das Auto eigenständig verlassen.

Aufgrund der Unfallaufnahme kann es zu Einschränkungen im Schienen -und Straßenverkehr kommen.

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