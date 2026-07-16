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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Grabschmuck von Friedhof entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bemerkte eine 85-jährige Frau, dass eine noch unbekannte Täterschaft Grabschmuck vom Friedhof in der Mannheimer Landstraße entwendete.

Als die Frau wie gewöhnlich das Grab ihres verstorbenen Ehemannes besuchte, musste sie feststellen, dass die Täterschaft die am Grabstein befestigte Bronzefiguren gewaltsam entfernte und den Grabstein dadurch beschädigte.

Ob auch von anderen Grabstätten etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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