Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt - PM Nr. 4

Mannheim (ots)

Um kurz nach 12 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch ein Alarm aus dem Gebäude der Mannheimer Akademie für soziale Berufe im Quadrat E 1 gemeldet. Da zunächst ein Echtfall nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Polizei mit starken Kräften vor Ort und durchsuchte das Gebäude. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdungslage bestanden jedoch nicht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden die Schülerinnen und Schüler nach und nach sicher aus dem Gebäude zum Toulonplatz geleitet. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Wie genau es zu der Alarmauslösung kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Um 14:37 Uhr wurde das Gebäude freigegeben und die Schülerinnen und Schüler konnten wieder in die Schule zurückkehren.

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