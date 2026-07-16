Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallverursacher soll nach Unfall geflüchtet sein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr auf der Seckenheimer Landstraße sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nach Zeugen.

Ein 43-jähriger Fahrer eines VW gab gegenüber der Polizei an, die Seckenheimer Landstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen befahren zu haben. Nach seinen Angaben soll ein bislang unbekannter Autofahrer vom linken Fahrstreifen immer weiter nach rechts auf seine Fahrspur geraten sein.

Um eine Kollision zu vermeiden, habe der 43-Jährige nach rechts ausweichen müssen. Dabei sei er mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei der BMW auf einen davor geparkten Toyota geschoben worden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der bislang unbekannte Autofahrer habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne anzuhalten.

Ob sich der Unfallhergang tatsächlich so ereignet hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

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