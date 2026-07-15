POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt - PM Nr. 3
Mannheim (ots)
Zu der Einsatzlage in der Mannheimer Innenstadt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315150 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315097) kann mittlerweile nachberichtet werden.
Die Alarmauslösung ging aus dem Gebäude der Mannheimer Akademie für soziale Berufe im Quadrat E 1 aus.
Nach aktuellem Kenntnisstand ist von einem Fehlalarm auszugehen.
Anlaufpunkt für Eltern der betroffenen Schüler ist der Toulonplatz im Quadrat C 5.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
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