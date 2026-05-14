Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB20

AVPR Grimmen (ots)

Am 14.05.2026, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB20 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 44-jährige polnische Fahrer eines PKW VW die Autobahn in Richtung Stettin. Zwischen der Anschlussstelle Greifswald und dem Rastplatz Peenetal kam der VW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 35.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Beräumung und Reinigung der Unfallstelle musste die Richtungsfahrbahn Stettin teilweise voll gesperrt werden.

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