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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB20

AVPR Grimmen (ots)

Am 14.05.2026, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB20 ein 
Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 44-jährige 
polnische Fahrer eines PKW VW die Autobahn in Richtung Stettin. 
Zwischen der Anschlussstelle Greifswald und dem Rastplatz Peenetal 
kam der VW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der 
Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der 44-jährige 
Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 
35.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme, 
sowie der anschließenden Beräumung und Reinigung der Unfallstelle 
musste die Richtungsfahrbahn Stettin teilweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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