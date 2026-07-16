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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch

Am Dienstag gegen 22:55 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einer Wohnung im Finkenweg. Aus der Wohnung entwendete er rund 120 Euro Bargeld und flüchtete anschließend. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4000 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl von E-Scootern

Am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 21:20 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei in der Worthingtonstraße mit Schlössern gesicherte E-Scooter. Der Wert der Fahrzeuge liegt bei insgesamt 700,00 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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