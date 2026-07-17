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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Motorrad

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Wilhelm-Varnholt-Straße / B37 gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf der Wilhelm-Varnholt-Straße / B37 stadteinwärts auf der linken Fahrspur. Nach aktuellen Erkenntnissen bremste die 49-Jährige auf Höhe der Fahrlachstraße ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der hinter ihr fahrende 55-jährige Fahrer eines BMW-Motorrads konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Toyota zusammen. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Durch den Zusammenstoß entstand schätzungsweise ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt mussten der linke Fahrstreifen sowie die Abbiegespur gesperrt werden. Dadurch kam es für 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B37.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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