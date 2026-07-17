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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken mit E-Roller unterwegs

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt auf dem Kaiserring ein in Schlangenlinien fahrenden E-Roller.

Auf Höhe des Friedrichsrings fuhr der E-Roller-Fahrer dann über eine rote Ampel und konnte von den Polizisten gestoppt werden.

Dem 26-jährigen Fahrer fiel es zunächst schwer, sein Fahrzeug abzustellen, ohne hierbei zu stürzen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille.

Es gab zudem Anzeichen dafür, dass der Mann auch unter dem Einfluss von Cannabis stehen könnte.

Zur Durchführung einer Blutprobe wurde der 26-Jährige zur Dienststelle gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Da er sich hierbei renitent zeigte, mussten ihm kurzzeitig Handschließen angelegt werden.

Nach Beendigung aller Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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