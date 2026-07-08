POL-HS: Aufsitzrasenmäher entwendet
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Am Montagabend (6. Juli) entwendeten Unbekannte um kurz vor 22 Uhr einen orangefarbenen Aufsitzrasenmäher der Marke Stihl, der in der Straße Am Wasserturm auf den dortigen Nahversorgerparkplätzen abgestellt war.
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