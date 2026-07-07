POL-HS: Werkzeuge und Edelmetalle aus Werkstätten entwendet
Hückelhoven-Brachelen (ots)
Unbekannte verschafften sich am Holter Weg Zutritt auf ein Firmengelände und betraten im Anschluss Werkstätten, aus denen sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge und Edelmetalle entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend (5. Juli), 20 Uhr und Montagmorgen (6. Juli), 6 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell