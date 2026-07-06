Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg: Sittarder Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Berliner Ring (Alkohol) - Übach-Palenberg-Übach: Daimlerstraße (Alkohol) - Erkelenz: Ferdinand-Clasen-Straße (Alkohol + BTM) - Wassenberg-Krafeld: Effelder Straße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg-Lieck: Seeufer - Hückelhoven: Rheinstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell