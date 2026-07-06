POL-HS: Wohnungseinbruch

Erkelenz-Granterath (ots) - Ein bislang Unbekannter drang am Sonntagnachmittag (5. Juli) gegen 17.40 Uhr gewaltsam in einen an der Brüsseler Allee gelegenen Baumarkt ein und entkam mit mehreren Werkzeugmaschinen. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß und war mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zudem hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen, sein Gesicht mit einem Mundschutz verdeckt ...

mehr