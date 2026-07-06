POL-HS: Wohnungseinbruch
Hückelhoven-Brachelen (ots)
Zwischen letzter Woche Freitag (3. Juli), 16 Uhr, und Samstag (4. Juli), 7 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine an der Hauptstraße gelegene Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
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