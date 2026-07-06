Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Baumarkt

Zeugensuche

Erkelenz-Granterath (ots)

Ein bislang Unbekannter drang am Sonntagnachmittag (5. Juli) gegen 17.40 Uhr gewaltsam in einen an der Brüsseler Allee gelegenen Baumarkt ein und entkam mit mehreren Werkzeugmaschinen. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß und war mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zudem hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen, sein Gesicht mit einem Mundschutz verdeckt und führte einen großen hellen Stoffbeutel mit sich. Zur Klärung des Einbruchs sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet oder eine Person gesehen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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