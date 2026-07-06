POL-HS: Schokolade aus Lkw-Anhänger entwendet

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Gegen 13.35 Uhr wurde ein 80-Jähriger am 4. Juli (Samstag) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Senior fuhr mit seinem Rad auf der Thomashofstraße in Fahrtrichtung Randerath und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Um dies dem unmittelbar hinter ihm fahrenden Auto kenntlich zu machen, streckte er den linken ...

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