POL-HS: Schokolade aus Lkw-Anhänger entwendet
Heinsberg (ots)
Sechs Kartons Schokolade entwendeten Diebe aus einem Lkw-Anhänger, der auf der Borsigstraße abgestellt war. Die Tat im Industriegebiet geschah am Sonntag (5. Juli) zwischen 12 Uhr und 19 Uhr.
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