PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw sowie ein Komplettdiebstahl

Geilenkirchen/-Bauchem (ots)

In der Nacht zu Freitag (3. Juli) schlugen unbekannte Personen in der Lessingstraße eine Scheibe eines Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Bauchtasche, in der sich neben Bargeld auch persönliche Ausweisdokumente befanden. Im gleichen Tatzeitraum verschwand auf der Sittarder Straße ein weißer Mercedes Vito mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Die Kriminalpolizei prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Schokolade aus Lkw-Anhänger entwendet

    Heinsberg (ots) - Sechs Kartons Schokolade entwendeten Diebe aus einem Lkw-Anhänger, der auf der Borsigstraße abgestellt war. Die Tat im Industriegebiet geschah am Sonntag (5. Juli) zwischen 12 Uhr und 19 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Geld nach Geschäftseinbruch erbeutet

    Heinsberg (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 3. Juli (Freitag), 18.15 Uhr und dem 4. Juli (Samstag), 9.40 Uhr, gewaltsam in ein an der Industriestraße ansässiges Geschäft ein und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge mehrere hundert Euro Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrradfahrer an Fußgängerampel angefahren / Zeugen gesucht

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - In der Annastraße kam es am Samstagnachmittag (4. Juli) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer aus Baesweiler schwer verletzt wurde. Der 17-Jährige überquerte gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Annastraße die Fußgängerampel aus Richtung Merkstein kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Hierbei wurde er am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren