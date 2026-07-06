POL-HS: Diebstahl aus Pkw sowie ein Komplettdiebstahl

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - In der Annastraße kam es am Samstagnachmittag (4. Juli) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer aus Baesweiler schwer verletzt wurde. Der 17-Jährige überquerte gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Annastraße die Fußgängerampel aus Richtung Merkstein kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Hierbei wurde er am ...

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