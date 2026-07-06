POL-HS: Diebstahl aus Pkw sowie ein Komplettdiebstahl
Geilenkirchen/-Bauchem (ots)
In der Nacht zu Freitag (3. Juli) schlugen unbekannte Personen in der Lessingstraße eine Scheibe eines Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Bauchtasche, in der sich neben Bargeld auch persönliche Ausweisdokumente befanden. Im gleichen Tatzeitraum verschwand auf der Sittarder Straße ein weißer Mercedes Vito mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Die Kriminalpolizei prüft mögliche Tatzusammenhänge.
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