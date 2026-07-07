POL-HS: Kupfer aus Windkraftanlage gestohlen
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Zwischen dem 23. Juni (Dienstag) und dem 6. Juli (Montag) drangen unbekannte Täter an der L 164 zwischen Übach-Palenberg und Geilenkirchen gewaltsam in eine Windkraftanlage ein und stahlen Kupferkabel.
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