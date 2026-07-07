POL-HS: Kupfer aus Windkraftanlage gestohlen

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Zwischen letzter Woche Freitag (3. Juli), 16 Uhr, und Samstag (4. Juli), 7 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine an der Hauptstraße gelegene Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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