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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Grünstreifens an der L 277

Erkelenz-Keyenberg (ots)

An der L 277 zwischen Keyenberg und Wanlo brannte am Montagabend (6. Juli) gegen 22.20 Uhr ein Teil eines neben einem Gehweg befindlichen Grünstreifens. Der Brand wurde möglicherweise durch einen Feuerwerkskörper verursacht, der in unmittelbarer Nähe der Brandstelle gefunden wurde. Das Feuer war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Zeugen gelöscht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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