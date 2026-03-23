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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Kind bei Verkehrsunfall mit E-Scooter schwer verletzt

Schüttorf (ots)

Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 14:55 Uhr, kam es auf der Quendorfer Straße in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi A6 die Quendorfer Straße in Fahrtrichtung Quendorf, als ein 10-jähriger Junge mit einem E-Scooter plötzlich von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Junge den fließenden Verkehr dabei nicht ausreichend beachtet.

Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt, war jedoch durchgehend ansprechbar. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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