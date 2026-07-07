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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Waldbrand durch Grillnutzung

Wassenberg-Rosenthal (ots)

Am Montagnachmittag (6. Juli) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 16.10 Uhr über einen Brand an der Zollstraße informiert. Dort brannten zirka 20 Quadratmeter Waldfläche. Die Wehrleute löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Brand von einem Grill aus, der in einer Art Unterkunft im Wald gefunden wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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