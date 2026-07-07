POL-HS: Waldbrand durch Grillnutzung
Wassenberg-Rosenthal (ots)
Am Montagnachmittag (6. Juli) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 16.10 Uhr über einen Brand an der Zollstraße informiert. Dort brannten zirka 20 Quadratmeter Waldfläche. Die Wehrleute löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Brand von einem Grill aus, der in einer Art Unterkunft im Wald gefunden wurde.
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