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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Räuberische Erpressung und Körperverletzung mit Fußballbezug (ST/0166464/2026)

Gera (ots)

Am 03.07.2026 gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Schuhgasse in Gera eine räuberische Erpressung. Drei Tatverdächtige im Alter von 17 bis 21 Jahren forderten von einem 16-Jährigen die Herausgabe seines RWE-Erfurt-T-Shirts. Als dieser sich weigerte, schlugen und traten die mutmaßlichen Anhänger des FC Carl Zeiss Jena auf ihn ein. Der 16-Jährige setzte sich zunächst gegen die drei Angreifer zur Wehr, musste jedoch schließlich aufgeben und händigte sein T-Shirt aus. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen zu Fuß. Kurz darauf trafen Freunde des Geschädigten ein. Gemeinsam entschloss man sich, nach den Tatverdächtigen zu suchen. Am Hauptbahnhof kam es schließlich erneut zu einem Aufeinandertreffen. Da die Tatverdächtigen das T-Shirt nicht freiwillig herausgaben, entwickelte sich eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Tatverdächtigen sowie dem 16-Jährigen und dessen drei Begleitern. Ein unbeteiligter Zeuge verständigte die Bundespolizei, deren Dienststelle sich in unmittelbarer Nähe befindet. Die eingesetzten Beamten konnten sämtliche Beteiligten vor Ort feststellen. Die drei Tatverdächtigen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie jedoch mangels Vorliegens eines Haftgrundes wieder auf freien Fuß gesetzt. Der hinzugerufene Inspektionsdienst Gera leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sowie der Körperverletzung ein. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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