Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrüger verkaufte gefälschte Uhr - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen war ein 80-Jähriger im Heidelberger Stadtteil Bergheim unterwegs. Gegen 11:30 Uhr wurde der Senior in der Sofienstraße überraschend von einem Unbekannten aus einem Auto heraus angesprochen. Der Beifahrer verwickelte den 80-Jährigen in ein Gespräch und lockte ihn in das Fahrzeug. Dort wurden im drei Uhren geschenkt. Eine weitere erwarb der Senior für 150 Euro. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um Plagiate von geringem Wert. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

Der mutmaßliche Betrüger war ungefähr 170 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug einen Bart und eine Brille. Er hatte kurze schwarze Haare und sprach Deutsch mit italienischem Akzent. Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen VW vom Typ T-Roc.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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