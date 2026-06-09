Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fahrzeug beschädigt Sportanlage

Den Vandalen sucht die Polizei nach der Tat am vergangenen Wochenende in Biberach-Mettenberg.

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Ulm (ots)

Der hatte mit einem Fahrzeug Driftspuren im Rasen hinterlassen und einen Getränkewagen aufgebrochen.

Die Polizei ermittelt seit Montag gegen einen unbekannten Autofahrer. Der hatte wohl zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 9 Uhr mit einem Fahrzeug Driftspuren auf dem Sportplatzgelände in der Laupertshauser Straße hinterlassen. Dadurch wurde die Grünfläche erheblich beschädigt. Zudem hatte der Vandale die Metallstangen des Netzes auf dem Volleyballfeld herausgerissen. Mit einer der Stangen hatte der Unbekannte dann versucht, das Bügelschloss an einem Getränkewagen aufzubrechen. Das gelang und es entstand ein Schaden an dem Anhänger. Doch dem war wohl nicht genug. Auf dem Volleyballfeld hatte der Unbekannte zahlreiche Flaschen, die mutmaßlich aus dem Anhänger stammten, zerschlagen und so Glasscherben hinterlassen. Die Ermittler gehen derzeit von einem Schaden im unteren vierstelligen Eurobetrag aus. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Die Polizei klärt auf:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Auch mutwillige Verunreinigungen, welche nur durch einen erhöhten Zeit- bzw. Kostenaufwand entfernt werden können, zählen dazu. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

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