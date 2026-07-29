Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum, hat eine unbekannte Täterschaft Bänke, Mülleimer und Steine der neu angelegten Außenanlage der Gemeinde Plankstadt in der Jahnstraße besprüht. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06202 / 288-0 zu melden.

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