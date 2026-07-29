PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum, hat eine unbekannte Täterschaft Bänke, Mülleimer und Steine der neu angelegten Außenanlage der Gemeinde Plankstadt in der Jahnstraße besprüht. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06202 / 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren