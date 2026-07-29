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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Ein- oder Ausparken Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte streifte zwischen 17:15 Uhr und 20:45 Uhr im Parkhaus unter dem Marktplatz im Quadrat G 1 einen geparkten Audi und beschädigte dessen gesamte Fahrzeugseite. Anschließend verließ er einfach die Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

 
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