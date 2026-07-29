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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter greift grundlos Männer auf Supermarktparkplatz an - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr attackierte ein noch Unbekannter zwei Männer im Alter von 37 und 54 Jahren auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Südtangente.

Die beiden standen zusammen an der Ecke des Supermarktes auf dem Parkplatz, als der Unbekannte auf sie zukam. Aus einer schwarzen Umhängetasche zog der Mann unvermittelt eine sogenannte Pfefferpistole.

Er zielte den beiden damit ins Gesicht und drückte einmal ab. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen an Armen und im Gesicht. Sie flüchteten zurück in den Supermarkt, während der Unbekannte in Richtung Bahnhof davonrannte.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

   -	Etwa 22-28 Jahre alt
   -	Sonnengebräunter Hauttyp
   -	Kurze dunkle Haare
   -	Kleiner Oberlippenbart
   -	Trug schwarze Hose, schwarzen Pullover und schwarze Basecap
   -	Führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Das Polizeirevier Schwetzingen führt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Personen, die am Dienstagabend im Bereich des Supermarktes oder Bahnhofes unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung oder Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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