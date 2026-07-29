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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch randalierte ein 33-Jähriger in der Mannheimer Innenstadt. Um kurz vor 2 Uhr wurde am Mittwoch der Polizei ein Mann gemeldet, der auf seinem Weg vom Quadrat R7 zum Wasserturm einen Blumenkübel sowie einen E-Scooter umwarf. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ermahnte den 33-Jährigen und erteilte ihm einen Platzverweis. Der alkoholisierte Mann zeigte sich zunächst einsichtig. Doch nur kurz Zeit später schob er Mülleimer auf die Straße und warf im Quadrat M7 Bänke einer Bar auf die Fahrbahn. Daher wurde der 33-Jährige von der Polizei für einige Stunden in Gewahrsam genommen. Derzeit ist noch unklar, ob etwas beschädigt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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