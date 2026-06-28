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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Aalen (ots)

Crailsheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 52-jähriger PKW- Lenker mit seinem Ford die Stauseestraße in Fahrtrichtung B290. Aufgrund erheblicher Alkoholbeeinflussung übersah er eine entgegenkommende 28-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW Passat, wich dieser aus und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW. Aufgrund der Kollision stellt sich der Ford seitlich auf und kolidiert schlussendlich mit der VW- Lenkerin. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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