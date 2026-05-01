Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zwei Personen von Zug erfasst - Großeinsatz an Bahnstrecke in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

Oberhausen - Am heutigen Abend gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen zu einem schweren Unfall im Bereich der Bahngleise nahe der Grenzstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort ein Mann und eine Frau von einem Zug erfasst worden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte bereits ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit der Erstversorgung der Verletzten begonnen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst übernahmen anschließend die weitere medizinische Versorgung vor Ort.

Beide verletzten Personen wurden nach der Stabilisierung durch den Rettungsdienst in umliegende Spezialkliniken transportiert. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die betroffene Bahnstrecke vollständig gesperrt, um die Rettungsmaßnahmen sicher durchführen zu können. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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