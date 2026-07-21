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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Firmengelände

Arnsberg (ots)

Am 20.07.2026 um 23:30 Uhr erhielt die Polizei Arnsberg Kenntnis über einen versuchten Einbruch in ein Firmengelände an der Straße Zur Alten Ruhr in Arnsberg-Neheim. Zwischen 10:00 Uhr und 23:20 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Zaun, der die Firma umgibt und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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