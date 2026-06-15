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Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Pfeffersprayfreisetzung in einem Einkaufszentrum

Rostock (ots)

15.06.2026, 18:10 Uhr

Rostock Schmarl, Handwerkstraße MANV 1 (Massenanfall von Verletzten/Betroffenen)

Über den Notruf 112 wurde die integrierte Rettungsleitstelle der Hanse- und Universitätsstadt Rostock heute gegen 18:10 Uhr über eine Pfeffersprayfreisetzung in einem Einkaufszentrum der Schmarler Handwerkstraße informiert. Aufgrund des Meldebildes und der Annahme einer Vielzahl von Betroffenen wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, darunter auch ein Leitender Notarzt, alarmiert. Insgesamt wurden durch die Einsatzkräfte 14 Betroffene gesichtet, von denen 4 vor Ort medizinisch versorgt wurden. Alle Betroffenen konnten die Einsatzstelle anschließend eigenständig verlassen, so dass keine Transporte in ein Krankenhaus erforderlich waren. Die Einsatzstelle konnte nach kurzer Zeit an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben werden. Während des Einsatzes kam es zur kurzzeitigen Sperrung und teilweisen Räumung des Einkaufszentrums.

BAR Chr. Gläser

dh. Leitungsdienst

Rückfragen bitte an:

Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Wochentags von 8 bis 16 Uhr, bei besonderen Einsatzlagen
gegebenenfalls auch darüber hinaus
Tel. +49 381 381-3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell

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