Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Garagenbrand - PM 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 11:30 Uhr wurde am Donnerstag der Polizei ein Brand in der Karlstraße gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stand zunächst eine Doppelgarage in Flammen. Das Feuer griff anschließend auf Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über. Informationen über mögliche Verletzte liegen bislang nicht vor. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

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