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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden-Kloppenheim, Kreisstraße 658, Mittwoch, 15.07.2026, 18:20 Uhr

(kq)Am Mittwochabend wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 658 schwer verletzt.

Der Fahrer einer Kawasaki befuhr gegen 18:20 Uhr die K 658 aus Richtung Wiesbaden-Heßloch kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden-Kloppenheim. Unmittelbar nach einer Linkskurve verlor der 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge stürzte er und prallte gegen die Schutzplanke. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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